Glatteis in Stadt und Landkreis Osnabrück sorgt für Dutzende Unfälle und viel Arbeit in den Krankenhäusern

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in der Region Osnabrück. (Symbolbild)

Festim Beqiri/TV7News

Osnabrück. In Stadt und Landkreis Osnabrück ist es am Montagmorgen zu Dutzenden Unfällen gekommen. Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits im Vorfeld eine amtliche Warnung aufgrund von Glatteis herausgegeben. In den Notaufnahmen der Krankenhäuser mussten zahlreiche Patienten nach Stürzen behandelt werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits frühzeitig eine Unwetterwarnung für die Region Osnabrück herausgegeben und vor Glätte, Glatteis und Frost gewarnt. Fahrten mit dem Auto sollten möglichst vermieden werden, so der DWD. Bis 12 Uhr