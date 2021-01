Sonne und Frost: So sieht das winterliche Osnabrück aus

Impressionen vom frostigen Morgen in Osnabrück: Die Wasseroberfläche des Pappelsees ist gefroren.

Michael Gründel

Osnabrück. Eiskalte Temperaturen und Sonnenschein: So hat sich der Winter am Sonntag in der Region Osnabrück präsentiert. Der Frost hat die Natur geprägt. Wir haben ein paar Impressionen vom Wintertag zusammengestellt.

Wer am Sonntagmorgen früh das Haus verlassen hat, den erwarteten draußen vielerorts zunächst dichter Nebel und Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Erst später am Vormittag klarte es auf und die Sonne strahlte vom Himmel. Doch rich