Hans-Jürgen Fip in seinem Büro. Von der Stadt Osnabrück hat er ein Schreiben bekommen, das ihn dazu ermutigen soll, einen Termin für eine Impfung gegen das Coronavirus zu vereinbaren. Bisher war über die angegebene Telefonnummer allerdings niemand erreichbar.

Michael Gründel

Osnabrück. Beim Anmeldestart für die Impftermine an über 80-Jährige in Osnabrück hatte es Komplikationen gegeben. Auch der langjährige Oberbürgermeister Hans-Jürgen Fip kam bei der Hotline nicht durch. In anderen Fällen klappte die Anmeldung dagegen – ist die Terminvergabe also reine Glückssache?

Im November 2020 feierte der erste hauptamtliche Bürgermeister Osnabrücks, Hans-Jürgen Fip, seinen 80. Geburtstag. Eine größere Geburtstagsfeier blieb ihm aufgrund der Kontaktbeschränkungen verwehrt. Doch immerhin zählt Fip mit seinen 80 Ja