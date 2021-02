In Osnabrück soll ein Gedenkort für die Corona-Toten entstehen

Das Friedensobjekt "White Root" des Künstlers Volker-Johannes Trieb vor dem Rathaus in Osnabrück soll nach seinem Willen ein Gedenkort für die Opfer der Corona-Pandemie in der Region werden.

Michael Gründel

Osnabrück. In Stadt und Landkreis Osnabrück sind bislang mehr als 300 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Nun sind gleich zwei politische Akteure mit der Forderung nach einem öffentlichen Gedenkort für die Pandemie-Opfer hervorgetreten. Künstler und Religionsvertreter arbeiten schon an einem Konzept.

Volker-Johannes Trieb hat in Osnabrück und Umgebung bereits so manche Kunstaktion umgesetzt. Noch ziert seine "Weiße Wurzel", eigentlich ein Mahnmal zum Jahrestag des Kriegsendes, den coronabedingt derzeit oft menschenleeren