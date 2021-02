Auf dem Gelände des Güterbahnhofs fand die Polizei mehr als 300 Autowracks.

Michael Gründel

Osnabrück. Ein unerlaubter Autoschrottplatz mitten in der Stadt: Am 18. Januar fanden Ordnungshüter mehr als 300 Autowracks auf dem Gelände des ehemaligen Osnabrücker Güterbahnhofs. Die Polizei ermittelt. Und was unternimmt die Verwaltung, damit die Autos dort schnell verschwinden? Im schlimmsten Fall bleibt die Stadt auf bis zu 150.000 Euro Kosten sitzen.

Die Mitarbeiter von Polizei und Stadt dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie vor zwei Wochen bei einer Durchsuchung des Geländes auf die 314 nicht zugelassene Autos – zumeist Schrottautos – stießen. Diese waren dort n