Museum am Schölerberg erhält neue Dauerausstellung

Stadtrat Wolfgang Beckermann (rechts) und Norbert Niedernostheide im Juni 2019 mit einem ersten Plan für die neue Dauerausstellung.

Robert Schäfer

Osnabrück. Nach mehr als 30 Jahren erhält das Osnabrücker Museum am Schölerberg eine neue Dauerausstellung. In fünf Ausstellungsbereichen wird die Entwicklung des Lebens dargestellt – von der Geburt unserer Galaxie bis zu nachhaltigen Lebensmodellen in der Zukunft. Seinen Kernthemen bleibt das Naturkundemuseum treu: Astronomie, Wasser, Wald, Offenland und urbanes Leben.

Besonderes Alleinstellungsmerkmal des Museums ist seine umfassende Sammlung von Tier- und Pflanzenfossilien aus der Karbonzeit vor 300 Millionen Jahren. Darunter sind auch Objekte anhand derer Forscher erstmals neue Arten beschrieben haben,