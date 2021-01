Wie kommen Schüler in der Region Osnabrück an ihre Zeugnisse?

Wie komme ich an mein Zeugnis? Für Schüler ist diese Frage in Coronazeiten gar nicht so einfach zu beantworten.

dpa/Sebastian Gollnow

Osnabrück. Eigentlich werden am 29. Januar in Niedersachsen die Zeugnisse ausgegeben. Der Gesundheitsdienst gab allerdings am Montag eine Empfehlung heraus, laut der persönliche Übergaben vermieden werden sollen. Die Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück gehen damit sehr unterschiedlich um.

Auch wenn der Unterricht für die meisten Schüler momentan von zuhause aus stattfindet, Zeugnisse gibt es trotzdem. Sie sollten eigentlich am 29. Januar ausgegeben werden. Der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück schickte jedo