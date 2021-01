Längst bekannt ist, dass die Corona-Pandemie vor allem für Ältere und Vorerkrankte bis hin zu Palliativpatienten eine extreme Mehrbelastung ist. Zurzeit sterben täglich hunderte Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Wenig bekannt sind bislang allerdings die gesundheitlichen Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung, die die Patienten überstehen. Und auch das Thema Mutationen ist noch nicht abschließend geklärt.

Für viele Menschen wirft Corona daher noch zahlreiche Fragen auf. Diese möchten wir in einem Livetalk klären, den die NOZ am Mittwoch, 3. Februar, ab 17 Uhr auf noz.de überträgt. Dabei haben NOZ-Leser die Möglichkeit, vier Medizinern aus Osnabrück per E-Mail an covid19@noz.de Fragen über die Corona-Erkrankung zu stellen.

Diese vier Mediziner sind beim NOZ-Livetalk zur Corona-Pandemie mit dabei:

Corona-Infektion: Ärzte wollen über Sorgen aufklären

Der Livetalk soll unter anderem die Sorge vor einer Infektion auch speziell durch Kontakte im Gesundheitswesen thematisieren. So schieben viele Menschen derzeit notwendige Behandlungen aus Angst vor einer Corona-Infektion auf. Ebenso ist bei einigen die Sorge groß, eine angemessene Corona-Behandlung zu bekommen, weil die Kapazitäten in den Krankenhäusern erschöpft sein könnten. Über diese Themen wollen die Osnabrücker Ärzte sprechen und den Zuschauern Ängste nehmen. (Im Video: Krankenpflegerin beschreibt Arbeit auf der Covid-Station im Osnabrücker MHO.)

Zudem ist oft zu hören, dass Covid-19 vor allem eine Erkrankung der Alten sei. Dabei werden auf den Intensivstationen inzwischen immer mehr jüngere Menschen mit schwerem Verlauf behandelt. Nach wie vor leben außerdem Vorerkrankte in der Pandemie mit einem höheren Risiko. So haben etwa Patienten, die an einer Krebserkrankung leiden, ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf, wenn sie an Corona erkranken.

Die Frage, ob und wie eine medikamentöse Therapie oder Operation mit möglichst hoher Sicherheit erfolgen kann, beschäftigt die Patienten deswegen oft: Können Patienten, die eine Krebstherapie erhalten, gegen Corona wirkungsvoll geimpft werden und ist die Impfung sicher? Auch darüber wollen die Mediziner aufklären.

Eine besondere Rolle bei einer Corona-Erkrankung spielen die Atmungsorgane. Sie sind die Eintrittspforte für die Viren. Ein Befall der Lunge führt nicht nur zu erheblicher Luftnot, sondern bestimmt häufig auch die Prognose der Infektionskrankheit. Immer wieder leiden Patienten auch lange nach der Covid-Erkrankung an unspezifischen Beschwerden, dem sogenannten Post-Covidsyndrom. Worum es sich dabei genau handelt, erklären die Ärzte in dem Gespräch.

NOZ-Leser können Fragen an Mediziner stellen

Neben diesen Themen sollen in dem NOZ-Livetalk aber auch weitere Fragen geklärt werden, die die Leser beschäftigen. Sie können daher ab sofort sowie auch live während des Talks am Mittwoch Fragen per E-Mail an die Redaktion schicken. Ausgewählte Einsendungen stellt Moderator Stefan Alberti dann an die Mediziner. Ihre Fragen können Sie schon jetzt direkt per E-Mail an covid19@noz.de senden.