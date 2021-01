Auch in der Innenstadt Osnabrücks gilt weiterhin Maskenpflicht.

Michael Gründel

Osnabrück. Medizinische Masken, FFP2-Masken oder Alltagsmasken – um die verschärfte Maskenpflicht gab es viel Verwirrung. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, welcher Mund-Nasen-Schutz wo in Landkreis und Stadt Osnabrück getragen werden muss.

Am 14. Januar wurde sie in der Bund-Länder-Konferenz beschlossen, am 25. Januar trat sie dann in Niedersachsen in Kraft: die verschärfte Maskenpflicht. Sie sieht das Tragen von medizinischen Masken, statt der bisher von vielen verwendeten A