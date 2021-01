Stadt Osnabrück fällt drei Bäume in der Innenstadt

Die Dominikanerkirche, fotografiert vom Rißmüllerplatz.

Archivfoto: Joachim Dierks

Osnabrück. Am Hasetorwall müssen zwei Hainbuchen für Sanierungsarbeiten am Dominikanerkloster weichen. Ein paar Meter weiter, am Rißmüllerplatz, fällt der Osnabrücker Service-Betrieb (OSB) zudem eine etwa 50 Jahre alte Amerikanische Eiche.

An der Dominikanerkirche – Osnabrücks Kunsthalle – werden im Frühjahr die Außenfassaden und das Dach saniert. Zudem müssen die Grundleitungen am Gebäude überprüft und gegebenenfalls neu verlegt werden, teilte die Stadt mit.Für die