So hoch ist die Nitratbelastung des Grundwassers rund um Osnabrück

Für die hohe Nitratbelastung des Grundwassers im Landkreis Osnabrück machen Umweltschützer die Landwirtschaft verantwortlich.

Marc Gater/VSR

Osnabrück. Bei Stichproben von Brunnenwasser aus der Region Osnabrück haben Umweltschützer teils deutlich überhöhte Nitratwerte festgestellt. Sie machen die Landwirtschaft dafür verantwortlich – und fordern ein Einlenken. Das Landvolk wiegelt ab.

Wie die Organisation VSR-Gewässerschutz e.V. in einer Pressemitteilung schreibt, hätten 78 Bürger aus der Region Wasserproben aus ihren eigenen Brunnen am 6. Oktober 2020 beim VSR-Infostand in Osnabrück zur Untersuchung abgegeben. Bei jeder