Während der zweitägigen Arbeiten regelt eine mobile Ampel den Verkehr auf der Kreuzung. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück kündigt für die kommende Woche Arbeiten im Bereich einer Kreuzung mit der Bremer Straße an. Die dortige Ampelanlage muss modernisiert werden. Während der Arbeiten gilt für Verkehrsteilnehmer ein Tempolimit.

Die Arbeiter rücken am Montag, 1. Februar, gegen 8.30 Uhr an der Kreuzung Bremer Straße/Hunteburger Weg an. Bis voraussichtlich Dienstag, 2. Februar, 15 Uhr ist die dortige Ampelanlage deshalb außer Betrieb, heißt es in einer Mitteilung der