Für die Fahrschulen in Niedersachsen und NRW gibt es strikte Corona-Vorgaben. (Symbolfoto)

Swen Pförtner/dpa

Lotte/Osanbrück. Die Auswirkungen des Corona-Lockdowns bekommen Fahrschulen in der Region Osnabrück nun noch stärker zu spüren: Es sind nur noch berufsbezogene Ausbildungen zulässig. Diese Regelung, die seit dem 25. Januar in der NRW-Coronaschutz-Verordnung steht, gilt seit Dienstagnachmittag auch in Niedersachsen. Was bedeutet das für Fahrlehrer aus der Region Osnabrück und ihre Schüler?

Bis am Dienstag um 16.30 Uhr das Mail-Rundschreiben mit dem neuen Erlass des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums an alle Behörden und Verbände beim Fahrlehrerverband angekommen war, durften in Niedersachsen anders als in NRW noch Fahr