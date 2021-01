Mischung aus Comedy, Tanz und Schauspiel: Die australische Performerin Olympia Bukkakis lädt am Samstagabend live zur „Boys Night Out“ ein.

Brigid Cara

Lingen. Keine Festivals in diesem Jahr? Von wegen. Das Erste steigt schon an diesem Wochenende – veranstaltet vom Institut für Theaterpädagogik im Burgtheater am Osnabrücker Hochschulstandort in Lingen. Dabei widmet sich die erste Ausgabe des Digitalformats „Unboxing“ an zwei aufeinanderfolgenden Tagen der Frage, was so alles in der Kiste mit dem Etikett „männlich“ steckt und wie es dekonstruiert werden kann – sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch mit künstlerischen Mitteln.

„Wann ist der Mann ein Mann?“, fragte schon Mitte der Achtzigerjahre Sänger Herbert Grönemeyer. Unterschiedlichen Antworten darauf sollen beim „Unboxing: masculinities“-Digitalfestival hinterleuchtet werden. Etwa mit dem Impulsvortrag zum T