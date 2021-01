Neuer Eigentümer, neues Spiel: Wird die Bauruine am Rubbenbruchsee abgerissen oder lässt die Stadt einen Umbau zu?

Michael Gründel

Osnabrück. Was geschieht mit der Bauruine am Rubbenbruchssee? Ein Osnabrücker Immobilienhändler hat sich das Grundstück mit dem verwitterten Rohbau gesichert und überlegt nun, was damit zu machen ist.

Seit 16 Jahren steht der hohle Beton-Zahn in der grünen Landschaft in Osnabrücks beliebtestem Naherholungsgebiet. 16 Jahre wurde politisch und juristisch um die Zukunft des 5500 Quadratmeter großen Edelgrundstücks am See gestritten. Jetzt ö