Gibt es in Osnabrück noch FFP2-Masken zu kaufen?

In Osnabrück sind derzeit noch FFP2-Masken erhältlich. (Symbolfoto)

Frank Rumpenhorst/dpa

Osnabrück. Seit Montag gilt die neue Maskenpflicht. Unter anderem in Geschäften muss eine FFP2- oder OP-Maske getragen werden. Sind sie in Osnabrücker Apotheken noch erhältlich und was kosten sie?

In den Osnabrücker Apotheken, die unsere Redaktion angefragt hat, kann die Nachfrage auf jeden Fall bewältigt werden, wie zum Beispiel Christina Passi von der Einhorn Apotheke an der Lotter Straße sagt. Mitte der Woche waren noch genügend M