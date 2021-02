Nach Großbrand in Osnabrück: Brandverursacher erhält milde Strafe

Am 20. Juli 2020 zerstörte das Feuer mehrere Gebäude.

David Ebener

Osnabrück. Er verursachte einen Millionenschaden: Nach dem Großbrand in Osnabrück im Juli vergangenen Jahres hat der Mitarbeiter des angrenzenden Autohauses eine milde Strafe bekommen.

Am 20. Juli hatte der Großbrand an der Gesmolder Straße im Stadtteil Fledder das Chemieunternehmen Josef Belkenheid, ein Autohaus, Teile des Cabrio-Zentrums und eine Unternehmensberatung zerstört. In die Hase gelangte Chemikalien führt