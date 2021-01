NO2-Grenzwert am Osnabrücker Neumarkt erstmals eingehalten

Mit zehnjähriger Verspätung am Neumarkt geschafft: die Einhaltung des NO2-Grenzwertes.

Jörn Martens

Osnabrück. Erstmal seit Beginn der Messung ist am Neumarkt im vergangenen Jahr der Grenzwert beim Stickstoffdioxid eingehalten worden – mit zehnjähriger Verspätung. Am Schlosswall ist der Jahreswert so niedrig wie noch nie.

Die EU begrenzt den zulässigen Jahresmittelwert auf 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft ((µg/m³). Am Neuen Graben/Neumarkt messen seit diesem Jahr zwei Schadstoffsammler die NO2-Belastung: einer in Straßen- und einer in Gebäudenähe. Nach