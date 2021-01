Wegweiser zu den Justizbehörden in Detmold.

Detmold/Osnabrück. Die Mühlen der deutschen Justiz mahlen zwar oft langsam – aber dafür auch oft gründlich. Mehr als fünf Jahre nach einer Einbruchsserie hat das Landgericht Detmold (NRW) jetzt einen Hehler verurteilt. Der 45-Jährige aus Essen hatte die Beute einer von Dortmund aus agierenden Bande verhökert, die auch im Raum Osnabrück ihr Unwesen trieb.

Acht Männer waren in den Jahren 2014 und 2015 vom Dortmunder Norden aus in Firmengebäude in Westfalen sowie dem angrenzenden Niedersachsen und Nordhessen eingebrochen. Fanden sie kein Kupfer, Messing oder andere Edelmetalle, packten sie auc