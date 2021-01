Bildschirme und Rechner aus Hochschule in Osnabrück-Haste entwendet

Unbekannte sind in das Hochschulgebäude in Haste eingebrochen. (Symbolfoto)

imago images / McPHOTO

Osnabrück. Bisher Unbekannte sind in der Nacht zu Montag auf dem Gelände der Hochschule Osnabrück in Haste in einen Informatikraum eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich der oder die Täter durch ein Fenster des Hochschulgebäudes an der Straße Am Krümpel 33 gewaltsam Zutritt. Aus dem Informatikraum wurden daraufhin ein Beamer, mehrere Computerbildschirme und auch Re