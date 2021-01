"Stoppt Faschismus": Mit dieser Botschaft auf einer Parkbank in Berlin wollte jemand ein Zeichen gegen rechtsextreme Strömungen setzen. (Symbolfoto)

Osnabrück. In den vergangenen Jahren hat das Bundesinnenministerium einen Anstieg rechtsextrem motivierter Straftaten verzeichnet. Unter anderem die Attentate von Hanau und Halle haben für große Aufmerksamkeit gesorgt. In einer Online-Diskussion mit Grünen-Politikern und dem Osnabrücker Juristen Thomas Klein ging es jetzt um eine effektive Strafverfolgung gegen Rechtsextremismus. Wie ist die Lage in der Region Osnabrück?

„NSU, Attentate in Hanau und Halle, Reichsbürger*innen, rechtsextreme Netzwerke in Polizei und Bundeswehr: In den vergangenen Jahren sind ein deutlicher Anstieg an rechter Gewalt und ein Anwachsen der rechten und rechtsextremen Szene z