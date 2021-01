Osnabrück trauert um Hans-Hermann Hammersen (Mitte). Das Bild zeigt den früheren Superintendenten nach der Wahl zum Grünkohlkönig 2007. Links sein Vorgänger Christian Wulff, rechts Fritz Brickwedde, damals Vorsitzender des Verkehrsvereins.

Michael Hehmann

Osnabrück. Eine markante Stimme der evangelischen Kirche in Osnabrück ist verstummt: Hans-Hermann Hammersen, ehemaliger Superintendent des Kirchenkreises Osnabrück und Pfarrer in St. Marien, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Er habe "nicht immer nur Akten schieben wollen", sagte er einmal. Nein, das tat er nicht. Um im Bild zu bleiben: Er schob lieber Menschen an.

1993 kam Hammersen aus Lüneburg als Superintendent in den Kirchenkreis Osnabrück. Er kehrte damit in seine Heimatstadt zurück, auf eine „Traumstelle“, wie er selbst sagte. „Was mich reizte, war die Vielfalt in der Stadt. Ökumenische St