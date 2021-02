Boomen auch in Osnabrück Schönheits-OPs in Zeiten von Corona?

Schönheitsoperation boomen – und das vielleicht sogar wegen Corona. Ein Osnabrücker Arzt erklärt, warum.

Oliver Berg/dpa

Osnabrück. Schönheitsoperationen boomen – und das trotz Corona-Krise. Oder vielleicht sogar genau deshalb? Wir haben bei Kay-Henryk Herter nachgefragt: Der promovierte Mediziner bietet in seiner Praxis in Osnabrück zahlreiche Eingriffe an, mit denen sich die Patienten optisch wohler fühlen sollen.

Wir bleiben Zuhause – und wenn es doch einmal rausgeht, dann nur mit Maske. So lauten die Mantras der vergangenen Tage, Wochen, Monate. Das hat Auswirkungen, die vielleicht verwundern: Laut der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastisch