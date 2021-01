Osnabrücker Schüler tauchen in die Geheimnisse der Kunstwelt ein

Nadia Portale hat am Projekt "Junge Kuratorinnen und Kuratoren" teilgenommen. Zwei Kunstwerke hat sie für die Ausstellung ausgesucht, die in der Skulptur-Galerie ausgestellt wurden.

Tom Bullmann

Osnabrück. Welche Aufgaben kommen auf einen Kurator zu, der eine Kunstaustellung in einer Galerie organisiert? Tief in die Geheimnisse der Kunstwelt tauchten 15 Schüler der IGS Eversburg ein, die an dem Kurs „Junge Kuratorinnen und Kuratoren“ teilnahmen.

Nadia Portale mag vor allem die Bilder von Renaissance-Künstlern. „Wenn ich kann, gehe ich in Museen und schaue mir solche Kunstwerke an“, sagt die 17-jährige Schülerin. Seit einiger Zeit interessiert sie sich aber auch für modernere Kunstw