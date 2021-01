Ohne Titel präsentiert die Osnabrücker Künstlerin Monika Witte dieses traumhafte Acrylgemälde auf Leinwand in der Internet-Kunstauktion.

Monika Witte

Osnabrück/Ankum. „Kunst hilft“ heißt ein neues Projekt des Lions Clubs Ankum Leonarta, das am 1. Februar an den Start geht. In Kooperation mit dem Fürstenauer Maler Günter Sponheuer führt der Club eine Kunstauktion im Internet durch, an der sich 44 regionale und überregionale Künstler mit ein bis zwei Kunstwerken beteiligen. Auch aus Osnabrück sind zehn Künstler mit von der Partie.

Die Initiative dazu ergriffen Damen des Osnabrücker Nordlandes unter der Regie des Teams Jacqueline van der Hofstede (Präsidentin), Dagmar Grotefent-Pudill, Erika Groneick und Elisabeth Nieberg. „In den schwierigen Corona-Zeiten, unter dene