Der Lack ist ab beim Regionalexpress RE 9 Osnabrück–Bremen, zumindest stellenweise. Wegen notorisch dreckiger Wagen nennt der Fahrgastverband Pro Bahn die Linie gar einen "Saustall".

Michael Gründel

Osnabrück. Die gleichen Loks, die gleichen Wagen, dasselbe Unternehmen – und doch gibt es Unterschiede: In Niedersachsen darf DB Regio die Sauberkeit seiner Züge selbst beurteilen. In NRW hingegen kontrollieren externe Profitester. Was besser klappt, lässt sich täglich im Hauptbahnhof Osnabrück besichtigen.

Dort stehen sie sich häufig direkt gegenüber: die Regionalexpress-Züge der Linien RE 2 (von/nach Düsseldorf) und RE 9 (von/nach Bremen). Betreiber ist jeweils DB Regio. Doch während die roten Lokomotiven und Doppelstockwagen auf ihrer Pende