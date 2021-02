Um die Genehmigung des Epilepsiehelms, den das Mädchen trägt, hat der Vater neun Monate ringen müssen, um das Pflegebett drei Jahre.

Osnabrück. Das Ringen mit der gesetzlichen Krankenkasse um Kostenübernahme für spezielle Hilfsmittel ist kein Einzelfall: Ein alleinerziehender Osnabrücker – eine seiner drei Töchter ist schwerstbehindert – kann davon ebenso ein Lied singen, wie eine Apothekerin aus Tecklenburg, der immer wieder Kunden ihr Leid klagen. Wir haben mit beiden gesprochen.

Birgit Möllenkamp aus Tecklenburg-Ledde betreibt drei Apotheken: eine in Ostercappeln, eine in Mettingen und eine in Bramsche-Engter. Sie meldete sich auf unseren Bericht über die Westerkappelnerin, die seit mehr als einem Jahr mit der