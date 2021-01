Betrunkener Mann am Hauptbahnhof Osnabrück festgenommen

Ein 35-jähriger Mann wurde am Donnerstag im Hauptbahnhof Osnabrück festgenommen. (Symbolbild)

Bundespolizei

Osnabrück. Ein 35-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag am Osnabrücker Hauptbahnhof verhaftet worden – und muss nun für drei Monate hinter Gittern.

Der betrunkene Mann habe hilflos in einem Zug aus Münster gesessen, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Das Zugpersonal habe deshalb die Beamten zur Hilfe gerufen. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Mann per Haftbefehl ges