Die größte Fotovoltaikanlage in Osnabrück ist auf dem Dach des Reifengroßhandels Bohnenkamp in Atter entstanden. Im Hintergrund sind hier die Windgeneratoren auf dem Piesberg zu erkennen.

Christa Henke Fotodesign

Osnabrück. Noch nie wurden in einem Jahr so viele Solarzellen auf Osnabrücker Dächer gebaut wie 2020. Die installierte Leistung stieg um 4,6 Megawatt – 28 Prozent mehr als im bisher besten Ausbaujahr 2010. Diesen Trend will die Stadt jetzt fortsetzen.

Die 1605 Fotovoltaikanlagen in Osnabrück erzeugen jährlich etwa 25 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom – "genug, um 7200 Haushalte rein rechnerisch ganzjährig mit erneuerbarem Strom zu versorgen", wie der Fachbereich Umwelt und Kl