Statt Nachtschichten jetzt Fitness-Einheiten im Club: "Brücks"-Chef James Cowie hat einen neuen Tagesrhythmus – und plant einen festen Outdoor-Bereich für seine Gäste auf der Parkplatzfläche einzurichten.

Wolfgang Elbers

Osnabrück. Es ist für die Clubmacher derzeit die Frage aller Fragen: Wie geht es nach Corona weiter? James McKenzie Cowie, Chef des Osnabrücker „Brücks“, ist überzeugt, dass sich durch die Lockdown-Phasen auch die Freizeitgewohnheiten der Gäste verändern werden: „Es wird bei uns vor allem Flexibilität notwendig sein, wenn es spätestens ab Sommer wieder losgeht."

Bis die Lichter am 2017 von ihm an der Frankenstraße in direkter Güterbahnhofnähe eröffneten „Brücks“ wieder angehen, wird es für den 39-jährigen Szene-Allrounder, der als Rapper, Jam-Organisator und DJ äußerst erfolgreich war, bevor er mit