DB imprägniert Bahnhöfe mit Anti-Corona-Lack – aber nur in NRW

Mit einem Tuch wird der Anti-Corona-Lack an Treppengeländern und Aufzugsarmaturen von 209 Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen aufgetragen.

DB AG/Stefan Wildhirt

Osnabrück. Die Deutsche Bahn versieht an 209 Bahnhöfen in NRW häufig genutzte Kontaktflächen wie Aufzugsarmaturen und Treppengeländer mit einem Virenschutz-Lack. In Niedersachsen wird darauf verzichtet – noch.

Als erste Station erhalte der Essener Hauptbahnhof den speziellen Virenschutz-Anstrich, kündigte die Deutsche Bahn (DB) bereits kurz vor Weihnachten an. Dort sollen 34 Handläufe von Treppen sowie die Griffe, Knöpfe und Taster von fünf Aufzü