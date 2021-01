Die Alarmanlage eines Wohnhauses in Osnabrück-Hellern hat am Mittwochabend möglicherweise einen Einbruch verhindert. (Symbolbild)

Christin Klose/dpa

Osnabrück. Die Alarmanlage eines Einfamilienhauses hat am Mittwochabend einen Einbruch im Osnabrücker Stadtteil Hellern verhindert.

Nach Angaben der Polizei löste der Alarm gegen 17.55 Uhr an einem Einfamilienhaus in einer Stichstraße zur Töpferstraße aus. Aufmerksame Nachbarn hätten daraufhin drei Personen gesehen, die vom Grundstück in Richtung Töpferstraße geflohen s