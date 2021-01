Die Medizintechnikerin Amira Doudou bereitet im Institut für Infektionskrankheiten des Universitätsklinikums Proben vor, um sie auf eine hochansteckende Corona-Mutation zu untersuchen. Frankreichs Gesundheitsbehörden warnen vor der Gefahr der in Großbritannien verstärkt aufgetretenen mutierten Form des Coronavirus. Zuletzt gab es auch in Frankreich immer wieder Fälle der mutierten Variante des Virus.

dpa/Daniel Cole

Osnabrück. In Kreis Gütersloh ist bei einer Familie die Südafrika-Mutation des Coronavirus entdeckt worden. Ob in der angrenzenden Region Osnabrück diese oder andere vermutlich ansteckendere Varianten von Covid-19 unterwegs sind, bleibt ungewiss. Dem Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis lagen darüber am Mittwoch jedenfalls keine Informationen vor.

Das müssten sie aber, wenn tatsächlich in einem der wenigen spezialisierten Labore entsprechende meldepflichtige Befunde ermittelt worden wären. Auch dann, wenn die spezielle Untersuchung, die "Sequenzierung", nicht vom Landkreis Osnabrück