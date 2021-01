Zeigt her Eure Füße: Socken mit berühmten Motiven von Klimt, van Gogh, da Vinci und Munch kann man kaufen.

Osnabrück. Wer die Mona Lisa, die Venus von Milo oder den „Schrei“ von Edvard Munch sehen möchte, muss sich gar nicht in Museen begeben. Die haben sowieso alle geschlossen. Diese Motive können Mann und Frau nun auch am eigenen Leib erfahren. Im Internet werden Socken mit diesen und anderen Motiven angeboten. Nun können stilbewusste Sockenträger Geschmack beweisen und sich von Trägern von Homer-Simpsons- oder Quietsche-Entchen-Socken abgrenzen.

Auf Menschen, die ihre Freizeit am liebsten in Museen zwischen Gemälden und Skulpturen verbringen, müssen diese Socken eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausüben – gerade in Zeiten, in denen die Tempel der Kunst für sie verschlossen sind