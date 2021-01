Darauf kommt es nach Corona in der Region Osnabrück und dem Emsland an

Wegen des Lockdowns ist die Osnabrücker Innenstadt derzeit fast leer. Die gemeinsamen Anstrengungen müssten groß sein, um die Innenstädte wieder zu starken Lebenszentren machen, sagte Olaf Lies beim IHK-Neujahrsempfang.

Jörn Martens

Osnabrück. Corona bestimmte nicht nur den Inhalt des Neujahrsempfangs der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim am Dienstagabend, sondern auch die Form. Zum ersten Mal fand er digital statt. Olaf Lies, niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, war aber vor Ort in Osnabrück und blickte in die Zukunft, in die Zeit nach Corona.

Beim Neujahrsempfang der IHK wurden etwa 330 Teilnehmer begrüßt. Sie schauten über das Internet zu und konnten sich interaktiv beteiligen. Sogar auf Mallorca und in Moskau wurde die Premiere verfolgt. In einer Abstimmung unter den Teilnehm