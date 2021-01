Ausfahrt im Lotter Kreuz wird am Donnerstag mehrere Stunden gesperrt

Eine Verbindung zwischen A1 und A30 am Lotter Kreuz muss am Donnerstagvormittag mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung soll ausgeschildert werden.

Archiv/Gert Westdörp

Osnabrück/Lotte. Autofahrer aufgepasst: Am Donnerstag rücken Bauarbeiter im Lotter Kreuz bei Osnabrück an. Eine Verbindung zwischen den Autobahnen 1 und 30 muss für den Verkehr gesperrt werden.

Die Autobahn Westfalen muss am Vormittag des 21. Januar (Donnerstag) Unfallschäden beseitigen, heißt es in einer Mitteilung. Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn 1 in Richtung Norden unterwegs sind kommen währenddessen nicht auf die A30