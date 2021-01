Im Impfzentrum in der Schlosswallhalle Osnabrück herrscht noch gähnende Leere. Wenn genug Impfstoff zugeteilt wird, so hoffen die Verantwortlichen, kann der Betrieb hier demnächst beginnen.

Jörn Martens

Osnabrück. Von Mittwoch an bekommen die bereits einmal geimpften Menschen in den Alten- und Pflegeheimen in der Stadt Osnabrück ihre zweite Anti-Corona-Spritze. Im Landkreis kann dagegen gerade niemand mehr gegen das Virus geimpft werden.

In der Stadt Osnabrück wurden bislang 2800 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Dabei handelt es sich ausschließlich um Erstimpfungen, wie Simon Vonstein, Sprecher der Stadt, auf Nachfrage mitteilte. Nachdem alle 18 Senioren- und Pflegeh