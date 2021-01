Radfahrerin nach zwei Unfällen in Osnabrück schwer verletzt

Ein Rettungswagen bringt die Osnabrückerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto)

Marcel Kusch/dpa

Osnabrück. Eine Radfahrerin ist am Dienstagmorgen auf der Sutthauser Straße in Osnabrück schwer verletzt worden. Die Frau wurde von einem Auto erfasst, als sie wartete, um nach links abbiegen zu können. Nach dem Zusammenstoß begaben sich beide Beteiligte zunächst an den Fahrbahnrand. Doch dann geschah der zweite Unfall.

Der erste Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei gegen 7.18 Uhr. Die 50-Jährige befuhr bei Dunkelheit und starkem Regen die Sutthauser Straße in Richtung Innenstadt. "Auf Höhe der Autohäuser beabsichtigte sie nach links in die Anton-Storc