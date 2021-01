Volksbanken Osnabrück und Bramgau-Wittlage streben Fusion an

Die Volksbanken Osnabrück und Bramgau-Wittlage arbeiten an einem Zusammenschluss.

Archiv/Michael Gründel

Osnabrück. Die Volksbanken Osnabrück und Bramgau-Wittlage eG streben eine Fusion an. In einer Pressemitteilung erklären sie, bereits in Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss eingestiegen zu sein.

Ein sich verschärfender und sich rasant verändernder Wettbewerb, die Digitalisierung und veränderte Kundenbedürfnisse machten erhebliche Investitionen notwendig, heißt es in dem Papier. "Daher müssen die Möglichkeiten einer zukunftsfähigen