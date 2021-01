Wie das Arbeiten von zuhause aus in Osnabrück bereits genutzt wird

Nicht alle Büros sind belegt und wenn, dann wird regelmäßig gelüftet – wie hier im Sparkassenturm in der Osnabrücker Innenstadt.

Michael Gründel

Osnabrück. Vom heutigen Bund-Länder-Treffen werden wieder verschärfte Corona-Maßnahmen ausgehen. Dabei ist auch von einer Home-Office-Pflicht die Rede. Wie sind Unternehmen in Osnabrück bisher damit umgegangen?

Ein Blick auf den Neumarkt in den heutigen Morgenstunden zeigt: Es ist deutlich zu erkennen, dass momentan am Osnabrücker Hauptumsteigeplatz für Busse nicht einmal ansatzweise so viel los ist wie vor einem Jahr, als die Corona-Pandemie noch