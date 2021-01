Geschlossen als eine Kultureinrichtung von vielen ist derzeit das Osnabrücker Figurentheater Alte Fuhrhalterei - aber es gibt Pläne.

Figurentheater Alte Fuhrhalterei

Osnabrück. Mit den Themen Mensch, Natur und Technik will sich das Osnabrücker Figurentheater ab 2021/22 in den nächsten drei Spielzeiten auseinandersetzen. Planungssicherheit dafür geben trotz der anhaltenden Pandemie Fördermittel von Stadt, Land und Bund – zumindest kurz- bis mittelfristig.

Zuletzt flossen 18.000 Euro vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in ein Projekt, das in Kooperation mit der Gruppe Artisanen und immerhin der Schaubühne in Berlin bereits zum Auftakt der kommenden Spielzei