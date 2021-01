Feuer in Wohnung - Atterstraße in Osnabrück gesperrt

In der Atterstraße in Osnabrück ist in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen.

Michael Gründel

Osnabrück. Im Osnabrücker Stadtteil Eversburg ist am frühen Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort.

Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Wohnung in der Atterstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort und die Atterstraße ist aktuell in beiden Richtungen gesperrt.Weiter