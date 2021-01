Polizei warnt vor falschen Lautsprecherdurchsagen in Osnabrück

In Osnabrück verunsicherten falsche Lautsprecherdurchsagen die Einwohner.

Carsten Rehder

Osnabrück. Die Polizei hat vor falschen Lautsprecherdurchsagen in Osnabrück gewarnt: Ein Auto ist am Montag durch den östlichen Teil Osnabrücks gefahren und hat Durchsagen verbreitet, in denen zu einer Veranstaltung eingeladen wurde. Diese Durchsagen stammten aber nicht von der Polizei.

