Diese Folgen hat der Corona-Lockdown für die Wirtschaft in der Region Osnabrück

Seit dem 2. November haben die Restaurants auch in der Region Osnabrück geschlossen. Die Arbeitsagentur und die IHK erwarten in der Region Osnabrück aber auch nach der Corona-Pandemie keine Massenentlassungen.

dpa/Sebastian Gollnow

Osnabrück. Mit einem "Lockdown light" fing es im November an. Als diese Corona-Maßnahmen nicht reichten, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, wurde der Lockdown immer wieder verlängert und verschärft. Am Dienstag wollen Bund und Länder erneut über eine Verlängerung und Verschärfung des Shutdowns beraten. Wir haben nachgefragt, welche Folgen die Maßnahmen für die Wirtschaft in der Region Osnabrück haben.

Die Chefin der Arbeitsagentur Osnabrück, Christiane Fern, versucht zu beruhigen: „Massenentlassungen erwarte ich für die Region Osnabrück auf keinen Fall. Dafür haben wir das Instrument Kurzarbeit, das Arbeitslosigkeit verhindern soll." Dah