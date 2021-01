Lkw in Osnabrücker Stadtteil Atter in Brand geraten

Foto: NWM-TV

Osnabrück. Ein Lkw ist am frühen Montagmorgen im Osnabrücker Stadtteil Atter in Brand geraten. Die Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Nach ersten Informationen der Polizei, war der Lkw gegen 3.28 Uhr an der Straße zum Attersee in Brand geraten. Foto: NWM-TV Mehr Informationen in Kürze