Lastwagen gerät in Osnabrücker Stadtteil Atter in Brand – Fahrer kann sich in Sicherheit bringen

Ein Lkw ist am frühen Montagmorgen im Osnabrücker Stadtteil Atter in Brand geraten.

Foto: NWM-TV

Osnabrück. Ein Lastwagen ist am frühen Montagmorgen im Osnabrücker Stadtteil Atter in Brand geraten. Der Fahrer hatte schnell reagiert und konnte sich in Sicherheit bringen. Die Landesstraße 88 war in Richtung Osnabrück längere Zeit gesperrt.

Nach Informationen der Polizei, war der mit Metallschrott beladene Sattelzug in Brand geraten. Der Fahrer habe gegen 3.25 Uhr einen Knall vernommen und stoppte daraufhin am Straßenrand der L88 unweit der Autobahnabfahrt Hafen, heißt es von