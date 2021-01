Wo und wann in den vergangenen fünf Jahren in Osnabrück Bomben entschärft wurden

In den vergangenen Jahren mussten in Osnabrück zahlreiche Bomben entschärft oder gesprengt werden. (Archivfoto)

Claudia Sarrazin

Osnabrück. Wegen einer Bombenentschärfung mussten am 11. Januar 2021 mehr als 4000 Osnabrücker im Stadtteil Widukindland in Sicherheit gebracht werden. Der niedersächsische Kampfmittelräumdienst und der Bereich Ordnung der Osnabrücker Stadtverwaltung fahnden immer wieder nach Blindgängern. Wo und wann in den vergangenen Jahren Bomben entschärft und Anwohner evakuiert wurden, zeigt unsere Übersicht.

Jürgen Wiethäuper hat für die Stadt Osnabrück schon etliche Einsätze zur Bombenräumung begleitet. Der Fachdienstleiter für die Bereiche Sicherheit und Ordnung war auch entscheidend an der Organisation der schnellen Evakuierung am 11. J