Die Straße als Erfahrungs- und Lebensraum: Spaß an der Bewegung – geht das überhaupt noch?

Osnabrück. Straßen als Treffpunkt und Lebensraum für alle: Der Verein für Baukultur will mit einer Veranstaltungsreihe dazu beitragen, dass attraktive, menschenfreundliche Straßen in Osnabrück zum vorrangigen Planungsziel werden. Zum Auftakt gibt es am Dienstag, 19. Januar, einen digitalen Info-Talk mit zwei Expertinnen.

"Eine Stadt ist lebenswert, wenn sie das menschliche Maß respektiert. Wenn sie also nicht im Tempo des Automobils, sondern in jenem der Fußgänger und Fahrradfahrer tickt." Mit diesem Satz zitiert Ruth Hammerbacher vom Verein für Baukultur