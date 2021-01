Exhibitionist belästigt zwei Frauen am Regenrückhaltebecken in Hellern

Symbolfoto

Friso Gentsch

Osnabrück. Ein etwa 40 Jahre alter Exhibitionist hat nach Auskunft der Polizei zwei junge Frauen in Hellern belästigt. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Nähe des Regenrückhaltebeckens am Kampweg.

Die beiden Spaziergängerinnen im Alter von 28 und 30 Jahren waren am Regenrückhaltebecken unterwegs, das sich in der Nähe der Straßenkreuzung Lengericher Straße/Kampweg befindet. Ihnen sei der korpulente, etwa 1,85 Meter große Mann wiederho