Zweite Chance: Wie Straftätern in Osnabrück geholfen wird

Ein Ziel der Straffälligenhilfe: Haftstrafen vermeiden.

Osnabrück. Zurück in die Gesellschaft – bei diesem Ziel unterstützt die Straffälligenhilfe der Diakonie seit 40 Jahren in Osnabrück. Die Einrichtung hilft Inhaftierten beim Neuanfang nach dem Gefängnis und sie hilft Straffälligen, erst gar nicht in den Knast zu kommen.

Neuanfang nach der HaftDer Sozialarbeiter Matthias Mähs fährt regelmäßig in die Gefängnisse der Region, etwa die Justizvollzugsanstalten (JVA) in Lingen oder Vechta. Er spricht mit Inhaftierten und bereitet sie auf die Entlassung aus der Ha